Test sierologici alla popolazione: AUSL di Modena insieme a Medici e Pediatri per l’attuazione dei protocolli

L’Azienda USL di Modena sta seguendo con molta attenzione l’iter per la definizione dei protocolli per l’effettuazione dei test sierologici alla popolazione, insieme a Medici di medicina generale (MMG) e Pediatri di libera scelta (PLS), individuati dalla Regione quali prescrittori dei test.

Nella serata di domani, lunedì 11 maggio, è previsto un incontro con i rappresentanti di MMG e PLS della provincia di Modena: in questa occasione sarà predisposto il percorso di presa in carico dei cittadini, individuando linee guida che tengano conto delle diverse esigenze espresse negli ultimi giorni.

L’AUSL sta lavorando in sinergia con MMG e PLS, che sin dai primi giorni dell’emergenza hanno svolto un lavoro prezioso, di avamposto della sanità pubblica a favore di tutti gli assistiti. Anche in questa occasione, medici e pediatri di famiglia saranno punto di riferimento fondamentale per i cittadini, ai quali saranno garantite risposte precise non solo sull’effettuazione degli esami sierologici, ma anche sull’ulteriore percorso diagnostico in caso di positività.