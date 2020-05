Vacanze estive: le preoccupazioni dei modenesi

Tra poche settimane iniziano le vacanze estive, e non sono lontani i mesi di luglio e agosto, dove si concentrano i periodi feriali.

In tutto questo un luogo ideale per misurare le preoccupazioni dei modenesi è lo Sportello SOS Turista di Federconsumatori, che nei primi quattro mesi di quest’anno ha risposto ad oltre 2.000 telefonate ed a 750 mail, provenienti da tutto il paese, ma anche da parte di turisti stranieri che hanno prenotato turismo in Italia.

Com’è ovvio, essendo a Modena la sede di questo Sportello nazionale, sono molti i modenesi che si sono rivolti a questo servizio di consulenza gratuita, che gode di un contributo della Camera di Commercio di Modena.

Se da febbraio alla metà di aprile le richieste riguardavano soprattutto le modalità di rimborso o riconoscimento dei voucher per prestazioni divenute impossibili, oggi SOS Turista riceve tante telefonate relative alle vacanze estive. Ecco i principali temi.

-Voli aerei: la gran parte delle persone in partenza per turismo nei prossimi mesi vuole rinunciare alla partenza. A tutti ricordiamo che per ottenere il rimborso del volo, mediante voucher, deve essere la Compagnia ad annullarlo. Se lo fa il turista perde ogni diritto. Il 17 maggio sapremo se il Governo estenderà il periodo nel quale sono vietati gli spostamenti; se lo farà

Il voucher non sempre risolve i problemi, noi chiediamo …. va reso flessibile, allungati i tempi

– Prenotazioni alberghiere. Fino a quando è mantenuto il limite di circolazione regionale

– Crociere. Per diverso tempo resterà il turismo più penalizzato. Tutti coloro che hanno acquistato viaggi per i prossimi mesi chiedono di non partire; in tanti contestano il voucher come risposta, e chiedono il rimborso integrale. In ogni caso tutte le crociere sono state annullate fino a

– Affitto case e appartamenti. “Chi mi garantisce che l’appartamento sarà perfettamente igienizzato? Non me la sento di dormire su di un materasso dove hanno dormito in tanti.”

Quindi, dal nostro osservatorio, qual’è il rapporto trai modenesi e le vacanze ormai prossime? Grande preoccupazione in tutti, desiderio diffuso di non uscire dall’Italia, paura di una recrudescenza che potrebbe rendere impossibili le partenze. Ma anche un grande desiderio di mare e monti, dopo una lunga cattività. Si annunciano vacanze più sobrie, più vicine a casa, con una preferenza per i luoghi meno affollati. Potrebbe in questo senso essere favorito il nostro Appennino. Più complicato invece il futuro, almeno quello prossimo, per il turismo nelle Città d’Arte. Ci vorrà tempo per tornare alle presenze alle quali, a Modena ed in altri centri ci stavamo abituando.