Offende la Polizia, denunciato a Carpi dai Carabinieri

Dovrà rispondere del reato di vilipendio alle Istituzioni dello Stato il 35enne carpigiano che ieri pomeriggio, notando la presenza di una pattuglia della Polizia di Stato in zona Cibeno a Carpi, ha pensato di informare tutti i suoi amici attraverso un post pubblicato in un gruppo dedicato al tifo calcistico della città. Non solo: l’uomo, replicando alle perplessità di un utente del gruppo, ha tenuto a specificare che “le multe che emettono in questo periodo solo illegali dato che violano tre articoli della costituzione“, comunque se qualcuno “voleva evitare di perdere tempo a farsi fermare dai maiali, io avvertivo“, offendendo così il prestigio degli operanti e delle forze polizia tutto.

Il post non è però sfuggito ai Carabinieri di Carpi i quali, già ieri sera, nonostante la vera identità dell’uomo fosse mascherata da un nome di fantasia, lo hanno identificato e convocato in caserma.