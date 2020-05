In arrivo oltre 15mila mascherine ai cittadini di Casalgrande

Sono in arrivo oltre 15mila mascherine nelle case dei casalgrandesi: la distribuzione gratuita, a cura del Comune, del materiale messo a disposizione dalla Regione, avverrà domani, sabato 9 maggio, grazie all’impegno di oltre 70 volontari su tutto il territorio di Casalgrande.

Tante le realtà del territorio coinvolte, che ringraziamo per l’impegno: Vos, Il Campanone, gli Alpini, Cittadinanza Attiva, Consiglieri di frazione, Giovani Boglioni, Anc, Pro Loco e Consiglieri comunali. La distribuzione averrà a domicilio, nei seguenti orari (indicativi): 9.30 – 12.30 /14.30 – 18.30. Per completare l’assegnazione, le ultime mascherine potrebbero essere consegnate nel primo giorno utile successivo alla data di domani.

La distribuzione dei dispositivi di sicurezza mette in moto le migliori energie del paese ed è anche per questo che invitiamo tutti i cittadini a dare a loro volta prova di sensibilità e responsabilità: occorre evitare di ritirare mascherine destinate ad altri cittadini, come purtroppo avvenuto in alcuni casi nella precedente distribuzione in alcuni condomini.