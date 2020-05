Il mio amico animale, contest fotografico a San Lazzaro

Un contest dedicato ai nostri amici a quattro zampe, che sono stati in molti casi compagni fedeli degli ultimi mesi di quarantena. Saranno infatti loro i protagonisti degli scatti di Il mio amico animale: un’amicizia da raccontare, contest fotografico realizzato da Gabriele Fiolo dell’Associazione Fotografica Tempo e Diaframma, nell’ambito del bando Protagonismo e Creatività del Comune di San Lazzaro. Gabriele Fiolo, conosciuto per le mostre Father&Son e Mother&Son, tornerà in Mediateca, probabilmente in autunno, con un progetto fotografico dedicato ai nonni. Durante l’emergenza Coronavirus, Fiolo e la sua squadra hanno però scelto di mettersi in gioco con un contest dedicato agli amici animali, mettendo i loro consigli e la loro professionalità a disposizione degli aspiranti fotografi online, con un video introduttivo.

Il contest inizierà il 9 maggio e per i successivi 30 giorni gli aspiranti fotografi potranno inviare gli scatti dei propri animali domestici a ilmioamicoanimale@gmail.com assieme al modulo di iscrizione disponibile sul sito tempoediaframma.it. Tutte le foto inviate saranno pubblicate sulla pagina Facebook dedicata all’iniziativa. Al termine del contest una giuria selezionerà i primi tre classificati che riceveranno in premio del materiale fotografico messo a disposizione da Paoletti Foto mentre le migliori 10 fotografie selezionate saranno affisse come manifesti nell’ambito di campagne di sensibilizzazione e comunicazione del Comune in collaborazione con associazioni animaliste, il gattile di San Lazzaro e il canile intercomunale.

“Questa iniziativa è un modo per sottolineare quanto gli animali d’affezione siano importanti, anche dal punto di vista del sostegno affettivo, psicologico e sociale – spiega l’assessora all’Ambiente Beatrice Grasselli –. I nostri amici animali hanno infatti reso più leggera la solitudine di bambini e anziani durante gli ultimi mesi di distanziamento sociale, e meritano quindi il ruolo di protagonisti. A loro sono state rivolte anche importanti iniziative come il Carrello Sospeso a quattro zampe, una rete di donazioni di beni alimentari e accessori per animali a disposizione di chi ne ha più bisogno attraverso i volontari del gattile comunale”.

“Il contest fotografico del’associazione Tempo e Diaframma rientra tra i 24 progetti vincitori del bando Protagonismo e Creatività 2020 del Comune –aggiunge l’assessore alla Cultura Juri Guidi –, che ha messo a disposizione un totale di circa 28mila euro in contributi a singoli artisti e associazioni culturali che hanno presentato innovative proposte educativi e culturali. Molti di questi progetti si stanno trasformando per adeguarsi alle normative sul distanziamento sociale in corso, come ad esempio il laboratorio di fumetto di Davide Pighini, che sta trasferendo online le sue lezioni di fumetto dedicate a due fasce d’età, 8-11 e 12-16 anni. In un momento difficile per la Cultura come questo siamo orgogliosi di poter sostenere così tanti progetti e artisti”.