Domani sera il cinema teatro Bismantova sarà acceso in concomitanza con i David di Donatello

Anche il Cinema Teatro Bismantova di Castelnovo Monti parteciperà domani, 8 maggio, al flash mob #riaccendilcinema: in tutta Italia le sale cinematografiche riaccenderanno le luci in contemporanea con la 65^ edizione dei Premi David di Donatello. Il flash mob vedrà per una sera le insegne e gli schermi di nuovo accesi, in attesa della riapertura delle sale cinematografiche e dei teatri.

A organizzare la manifestazione è Anec (Associazione nazionale esercenti cinema), appunto con l’hashtag #riaccendilcinema, per lanciare un messaggio simbolico agli spettatori, agli operatori e alle istituzioni con il quale si sottolinea l’importante funzione sociale che le sale svolgono quotidianamente sul territorio come luoghi di incontro, partecipazione e scambio culturale.