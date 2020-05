Un arresto per spaccio di stupefacenti, ieri a Castel Guelfo

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Imola hanno arrestato un quarantasettenne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo ieri pomeriggio, durante un servizio di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che i militari stavano effettuando a Castel Guelfo. Sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare, il quarantasettenne, gravato da precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di una settantina di grammi tra cocaina e marijuana e 1.500 euro in contanti nascosti in un appartamento condominiale condiviso con la compagna.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e consegnata ai Carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Bologna per verificare l’effettiva presenza del principio attivo. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il quarantasettenne è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista in data odierna, in videoconferenza.