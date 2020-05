Pd Castelnuovo “Solidarietà al Gruppo Pd di Sassuolo”

Il Pd di Castelnuovo Rangone esprime solidarietà al Gruppo consigliare del Pd di Sassuolo, le cui conversazioni private sono state illegalmente registrate e diffuse dal sindaco Menani. Ecco la nota del Pd di Castelnuovo:

“Esprimiamo la nostra solidarietà al Gruppo consigliare del Pd di Sassuolo. Non bastavano le continue umiliazioni a cui la Giunta leghista sta sottoponendo la città di Sassuolo in nemmeno un anno di amministrazione, sono arrivati addirittura ad usare conversazioni private per mettere alla gogna gli esponenti della minoranza. Così il sindaco Menani, probabilmente ancora adirato dalle forti critiche che opposizione, Caritas e stampa nazionale gli hanno rivolto per la scellerata decisione di multare chi fa elemosina, pubblica tutto su Facebook, esponendo a insulti, offese e a una contumelia inaccettabile gli esponenti del Pd. Bene ha fatto il Gruppo Pd di Sassuolo a dare mandato allo studio legale Wildside di Bologna di denunciare il sindaco Menani per violazione della privacy e altri reati che spetterà alla magistratura accertare. E’ difficile capire come Menani e la sua Giunta possano amministrare una città come Sassuolo che, tanto più in questo periodo, avrebbe bisogno di serietà e competenze in modo da favorire un clima di rispetto e collaborazione reciproca a beneficio della cittadinanza”.