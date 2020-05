In giro a piedi per San Prospero con martelli frangivetro e chiave tubolare

Ieri i carabinieri della stazione di San Prospero, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno identificato un trentenne modenese trovato in giro a piedi. Approfondendo gli accertamenti o militari lo hanno travato in possesso di due martelli frangivetro ed una grossa chiave tubolare. Gli oggetti sono stati sequestrati e l’uomo, con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto senza giustificato motivo di oggetti atti allo scasso. I Carabinieri stanno anche verificando se con tali oggetti siano stati commessi reati.



