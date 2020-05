CLAI, ripartono i cantieri di ristrutturazione e ampliamento degli stabilimenti di Sasso Morelli e di Faenza

Dopo aver garantito in totale sicurezza, grazie allo straordinario senso di responsabilità dei soci e lavoratori, la continuità delle forniture dei prodotti, la CLAI annuncia la ripresa dei cantieri di ristrutturazione e ampliamento degli stabilimenti di Sasso Morelli e di Faenza.

“Anche in questa situazione di difficoltà per tutte le imprese, difendiamo la nostra storia guardando con realismo al presente e allo stesso tempo gettiamo le basi per il futuro partendo dal territorio e dalle persone. Sono loro il vero cuore pulsante di CLAI e dell’economia. Senza la loro passione e il loro sapere non potremmo essere una cooperativa capace di innovare in modo etico e sostenibile il settore agroalimentare italiano – spiega Pietro D’Angeli, direttore generale CLAI – Grazie a loro valorizziamo, dai campi alla tavola, tutte le fasi della nostra filiera 100% italiana. Un sistema virtuoso che, assieme a tradizione e artigianalità, rappresentano i valori ‘indiscutibili’ del prodotto alimentare di qualità”.

I lavori di ristrutturazione e ampliamento rientrano negli investimenti di oltre 15 milioni di euro che CLAI ha stanziato per il biennio 2019-2020, per le strutture e gli impianti del settore delle carni e dei trasformati.