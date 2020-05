Modena: c’è tempo sino al 31 luglio per il bonus acqua, luce e gas

Sono stati ulteriormente prorogati i termini di rinnovo dei bonus su acqua, luce e gas. Tutti i cittadini che avrebbero dovuto presentare domanda entro il 31 maggio 2020 (come già quelli il cui termine scadeva il 31 marzo e il 30 aprile) hanno tempo fino al 31 luglio per provvedere al rinnovo. A copertura del periodo, sarà nel frattempo automaticamente assegnato un periodo di agevolazione in continuità al precedente.

Le domande vanno inviate via email al Centro famiglie (centro.famiglie@comune.modena.it) o via fax allo 059/2033338; per informazioni:

tel. 059 2033614 lunedì e giovedì 8.30-13; 14.30-18.

Per quanto riguarda il bonus gas ed energia elettrica, gli sconti sulle fatture possono essere richiesti da tutti i cittadini che utilizzano solo gas metano ed energia elettrica nell’abitazione di residenza, in presenza di un valore Isee non superiore a 8.265 euro, o non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose con quattro o più figli a carico.

Per quanto riguarda la fornitura idrica, unitamente al bonus idrico nazionale, destinato ai cittadini con valore Isee uguale a quello richiesto per il bonus energia e gas, ai residenti in Emilia Romagna è riconosciuto un bonus idrico integrativo locale concesso automaticamente a tutti gli utenti domestici residenti, con contratto

Il bonus nazionale copre il consumo di 50 litri quotidiani (18,25 metri cubi l’anno), il quantitativo minimo stabilito per legge come soglia per soddisfare i bisogni personali, mentre il bonus aggiuntivo Atersir riconosce, per ogni componente del nucleo famigliare, il 50% della tariffa di fognatura e il 50% della depurazione proporzionati ad un consumo minimo teorico sempre pari a 18,25 mc.