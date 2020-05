“Fuori onda” consiglio, Lega chiede dimissioni consiglieri PD coinvolti

Le parole emerse dal “fuori onda” dell’ultimo consiglio comunale sono un insulto alla democrazia e all’amministrazione cittadina.

Rimaniamo attoniti, di fronte alle affermazioni ostili e di incitamento alla violenza, che il gruppo PD rivolge verso il Comandante della Polizia Municipale e verso l’amministrazione. Come principale forza di maggioranza, preso atto dell’atteggiamento minatorio e della forte mancanza di rispetto verso le istituzioni cittadine in generale, non possiamo fare altro che richiedere le dimissioni dei consiglieri coinvolti.

Come spesso accade, chi non può fare a meno di dipingersi come “moralmente superiore”, cade poi in grossolani errori che rappresentano una realtà totalmente differente: il voto cittadino di Maggio 2019 non è ancora stato digerito e l’amministrazione democraticamente eletta diventa il primo “bersaglio” di una minoranza spietata e senza nessuna forma di rispetto per la città intera.

Gruppo Lega Sassuolo