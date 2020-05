Attiva da oggi sul sito di Ateneo la nuova sezione “Unimore Online” dedicata alle tecnologie e ai servizi per le attività a distanza

Attiva da oggi, 5 maggio, “Unimore Online”, una nuova sezione del sito dell’Università di Modena e Reggio Emilia interamente dedicata alle tecnologie e ai servizi offerti dall’Ateneo a supporto delle attività a distanza: didattica, esami di profitto e di laurea, lavoro agile (https://www.unimore.it/online/).

Questo spazio virtuale raccoglie, in tre box distinti rivolti rispettivamente a studenti, docenti e personale tecnico amministrativo, video e guide con tutte le informazioni e le indicazioni sulle modalità di utilizzo delle tre piattaforme tecnologiche proposte da Unimore: Dolly (Moodle), Microsoft Teams e Google G Suite.

“In questo periodo di emergenza Coronavirus è stato fatto uno sforzo straordinario da parte del settore servizi informatici di Ateneo da me coordinato – ha commentato la Prof.ssa Sonia Bergamaschi, delegata del Rettore per l’Informatica – sia per garantire agli studenti la massima fruibilità della didattica e lo svolgimento degli esami a distanza sia per consentire il lavoro agile al personale. Per completare il lavoro fatto negli ultimi due mesi abbiamo realizzato questa una nuova area del sito “Unimore online”, che raccoglie video e guide con l’obiettivo di garantire a tutti e tutte un utilizzo consapevole degli strumenti tecnologici messi a disposizione dall’Ateneo”.

In particolare, gli studenti e le studentesse di Unimore potranno trovare in questo nuovo spazio informazioni dettagliate in merito alla sicurezza informatica, agli strumenti che vengono messi a loro disposizione per la didattica online, ma anche le linee operative per lo svolgimento delle sessioni di laurea a distanza o le istruzioni per condividere singoli documenti o intere cartelle a distanza.

I docenti avranno accesso, tra le altre cose, a guide e video esplicativi sulla registrazione delle lezioni online, sulla gestione di esami da remoto, ma anche su come organizzare riunioni o pianificare il ricevimento studenti a distanza.

La sezione dedicata al personale tecnico amministrativo infine verterà principalmente sugli strumenti per il lavoro agile: dalle istruzioni per permettere il collegamento dal pc di casa al proprio desktop dell’ufficio a quelle per il marcatempo virtuale, che consente di effettuare le timbrature di entrata e uscita o anche su come configurare sul proprio pc un telefono virtuale che risponde al numero dell’ufficio, per essere rintracciabili anche in modalità smart working.

All’interno della sezione “Unimore Online” sono disponibili anche tutti i riferimenti, divisi per competenze, per richiedere in qualsiasi momento un supporto tecnico.