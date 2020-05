Agenda Metropolitana – Sviluppo Sostenibile, rinviata la scadenza del concorso di idee per una campagna di sensibilizzazione rivolto agli studenti delle superiori

È fissato per le ore 13 del 15 dicembre il nuovo termine di scadenza della seconda fase del concorso di idee per l’ideazione e la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sulle tematiche dell’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile.

Il concorso, promosso dalla Città metropolitana in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna e rivolto alle terze e quarte superiori del territorio, è articolato in due fasi.

La prima si è completata con la consegna delle idee progettuali da parte degli Istituti partecipanti, la valutazione da parte della Commissione e l’approvazione della graduatoria relativa agli elaborati ammessi alla fase successiva. Palazzo Malvezzi ha così dato 1.000 euro a ognuna delle 17 idee progettuali che hanno partecipato al bando (14 le scuole coinvolte con 43 classi), per farle diventare realtà.

La seconda fase del concorso prevedeva la realizzazione dei progetti entro l’11 maggio. Una Commissione li avrebbe valutati e avrebbe assegnato ai migliori prodotti ulteriori contributi (2.000 euro al primo classificato, 1.200 euro al secondo e 800 euro al terzo) che dovranno essere reinvestiti in azioni legate alla sostenibilità.

Vista l’emergenza determinata dal COVID-19, che ha portato alla chiusura degli Istituti e alla sospensione delle attività scolastiche sin dal mese di febbraio, e successivamente, all’adozione dei provvedimenti di sospensione dei termini di tutti i procedimenti amministrativi, è stata riprogrammata la prosecuzione del concorso in linea con la ripresa delle attività scolastiche, rinviata al nuovo anno scolastico 2020/2021.

Dopo un confronto con i professori referenti, per rilevare lo stato di avanzamento dei progetti presentati e le maggiori criticità nella loro prosecuzione, il nuovo termine per la conclusione della seconda fase del Concorso in oggetto è stato quindi individuato per metà dicembre.