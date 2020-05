Autore di questo allenamento “casalingo” Luca Caputo, 36enne sassolese con la passione per il ciclismo che, stante l’emergenza Coronavirus, ha trovato una soluzione per non rinunciare a tenersi in forma. Luca ha percorso con una bici da strada un circuito rettangolare intorno a due palazzi situati in un cortile di Sassuolo, “macinando” 102 km !

Dettagli:

Circuito rettangolare di 130 mt.

Lati lunghi del percorso 40 mt e 40 mt – altri due lati 25 mt e 25 mt.