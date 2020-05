Ventisettenne arrestato dai carabinieri a Sassuolo per spaccio di droga

Due giorni fa, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sassuolo, nel corso di uno specifico servizio, hanno tratto in arresto un italiano di 27 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato e controllato dai militari che, nel corso della successiva perquisizione personale e veicolare, lo hanno trovato in possesso di 16 g di hashish, già ripartiti in dosi, bilancino di precisione ed altri oggetti per il confezionamento delle dosi, tutto posto sotto sequestro.