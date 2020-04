Nascere a Sassuolo, incontri in streaming per mamme e papà

In Ospedale a Sassuolo ripartono, con modalità nuove, che rispettano le misure di prevenzione legate all’emergenza Covid-19, gli incontri di “Nascere a Sassuolo” un nuovo ciclo di presentazioni per far conoscere il punto nascita ai futuri genitori. Almeno fino a luglio 2020, infatti, l’appuntamento sarà ‘virtuale’ e si potrà partecipare con una semplice iscrizione on-line, a questo link.

La modalità scelta, per avvicinare mamme e papà ai professionisti, ai percorsi e ai luoghi dell’ospedale in vista del parto, è quella dello streaming in diretta, con l’ausilio di slide, che consente di avere un dialogo, seppur a distanza, coi partecipanti e di rispondere alle loro domande. Il primo appuntamento utile, con ostetriche e pediatri, è in calendario per sabato 9 maggio 2020 dalle ore 09:30 alle ore 11:30.

Una volta completato il form di iscrizione all’evento, sulla email indicata dai partecipanti saranno inviate tutte le istruzioni per accedere alla piattaforma utilizzata per lo streaming, in completa sicurezza e nel pieno rispetto della normativa per la protezione dei dati personali. Connettendosi alla piattaforma, nel giorno e nell’orario stabilito, ogni utente potrà vedere i relatori in diretta e i materiali proiettati, avendo anche la possibilità di scrivere delle domande.

Le altre due date programmate, per adesso, sono quelle di sabato 6 giugno e di sabato 4 luglio, sempre dalle ore 09:30. In caso di necessità, o per chiarimenti, è possibile scrivere una mail a: ostretriche@ospedalesassuolo.it o telefonare allo 0536 846 705. Eventuali aggiornamenti saranno comunque disponibili sul sito www.ospedalesassuolo.it e sulla pagina Facebook istituzionale.