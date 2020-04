Studenti unibo si offrono gratuitamente per aiuto compiti online a bambini e ragazzi

E’ partita una nuova iniziativa degli studenti dell’Alma Mater Università di Bologna. Il progetto di chiama #StudiamoInsieme. Un gruppo di studenti unibo, data la situazione di emergenza causata dal Coronavirus, ha deciso deciso di mettersi a disposizione gratuitamente per offrire, in via telematica, ripetizioni o supporto per aiuto compiti a bambini e bambine della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Un modo di dimostrare sostegno alla comunità bolognese, che per molti è ormai una seconda casa. Per aderire al progetto in qualità di tutor o per richiedere il servizio è stata creata una pagina facebook dedicata, “Studiamo Insieme” (https://www.facebook.com/StudiamoInsiemeCoronavirusEdition/), dove è anche possibile trovare ulteriori informazioni“.