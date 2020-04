Sassuolo: Malagoli, “si pensa alla fase 2”

“Ordinodacasa.it”, il sito internet realizzato da Linea Radio Multimedia srl in collaborazione con l’Amministrazione comunale e ProLoco Sassuolo è stato il primo intervento per favorire il prosieguo dell’attività, attraverso la consegna a domicilio, del tessuto commerciale cittadino nonostante le limitazioni imposte dai vari decreti emanati per contenere il contagio da Covid-19 e, al tempo stesso, venire incontro alle esigenze dei cittadini costretti a rimanere in casa.

I numeri confermano la bontà della scelta. Dal 25 marzo al 21 aprile sono stati 18.090 gli utenti che hanno visitato il sito attraverso 32.620 sessioni con 90.078 visualizzazioni di pagina.

Sono oltre 150 i negozi presenti sul sito e che si sono proposti per consegnare a domicilio: il negozio che ha ottenuto più visualizzazioni (sempre nel periodo che va dal 25 marzo al 21 aprile) ne ha avute 1.186; quello che ne ha ottenute meno ne ha avute 20 per una media di 240 visualizzazioni per negozio.

“Una prima risposta ad una necessità impellente ed imprevista sia per i negozianti che per i cittadini – commenta l’Assessore al Commercio ed Attività Produttive del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli – a cui necessariamente vogliamo dare seguito in quella che viene definita fase 2. Anche l’Amministrazione comunale sta ragionando al dopo emergenza, quando finalmente potremo tornare alla vita di tutti giorni in una normalità che sarà sì cauta ed attenta alle regole, ma più simile a quella precedente di quella che abbiamo vissuto negli ultimi due mesi. Per questo motivo stiamo valutando progetti che potranno contribuire alla ripartenza delle tante attività del nostro territorio e incentivare le persone a fare acquisti a Sassuolo nel rispetto totale della sicurezza imposta da un contrasto ad una pandemia che non è ancora terminato”.