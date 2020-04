Ispezione dei Nas in una casa di riposo di Modena

Questa mattina, nell’ambito delle attività di monitoraggio delle RSA, i Carabinieri del NAS, in collaborazione con quelli del Comando Provinciale, hanno effettuato una ispezione igienico sanitaria in una casa di riposo per anziani, la ‘San Giovanni Bosco’ di Modena.

Nei giorni scorsi, dopo gli esposti presentati da alcuni parenti di anziani morti nella struttura, la procura di Modena ha aperto un fascicolo conoscitivo. Gli esiti degli accertamenti dei carabinieri saranno relazionati alle Autorità Giudiziarie e Amministrative competenti.