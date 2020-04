Il 25 Aprile ad Albinea

Quello a cui andiamo incontro sarà un 25 Aprile del tutto diverso da solito. Nessun corteo e nessun assembramento sono consentiti, nel rispetto delle norme per contenere l’epidemia di covid-19.

Il Comune di Albinea e tutti i suoi cittadini potranno comunque festeggiare questa data così importante per la nostra storia e la nostra democrazia.

Il programma della giornata prevede infatti l’inizio alle ore 8. Collegandosi alla pagina Facebook “Comune di Albinea” ci si potrà gustare una bella sorpresa musicale dedicata agli albinetani dai Modena City Ramblers.

Alle 9, sul profilo Fb di Anpi Albinea, verrà diffuso un interessante filmato sull’attività recente svolta dall’associazione. Sarà un modo per stare insieme, anche se a distanza; un modo per ripercorrere l’impegno di Anpi in questi anni; un modo per ringraziare i volontari e per guardare con coraggio al futuro.

Nel filmato è presente anche il videosaluto del presidente di Anpi Reggio Emilia, Ermete Fiaccadori.

Le celebrazioni proseguiranno durante la mattinata con la deposizione, da parte del sindaco Nico Giberti e dei rappresentanti di Anpi, delle corone e dei fiori sulle lapidi e i cippi di Borzano, Botteghe e Albinea.

Nel pomeriggio Anpi, in collaborazione con il Comune, ha lanciato un’iniziativa che permetta a tutti di sentirsi vicini nonostante tutto.

Si tratta di un flash mob nel quale alle famiglie albinetane si chiede di realizzare disegni, pensieri e video riguardo la Liberazione e la rinascita. Il materiale verrà poi pubblicato sul profilo Fb di Anpi Albinea. Ma non è finita qui perché, alle ore 15, i cittadini potranno affacciarsi alle finestre, uscire sui balconi o in giardino, e mostrare le opere realizzate e intonando Bella Ciao.