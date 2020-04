Garc SpA sottoscrive un documento che definisce le misure di prevenzione in vista della ripresa delle attività

In previsione della prossima riapertura delle attività del settore delle costruzioni, Garc SpA, in continuità con la propria visione fortemente connotata dal perseguire la tutela delle comunità nelle quali opera, ha condotto un tavolo collaborativo con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FILLEA CGIL Modena, FENEAL UIL Modena e FILCA CISL Emilia Centrale che si è concluso con la sottoscrizione di un documento in data 21 aprile 2020 che definisce gli adempimenti e le misure di prevenzione che saranno adottate per garantire la sicurezza dei propri lavoratori, dei subappaltatori e dei clienti in relazione alla diffusione epidemica del Coronavirus COVID-19.

Il documento introduce prassi assolutamente innovative e applicabili anche grazie alla forte integrazione digitale dei propri processi e delle migliori prassi messe in atto durante anni di esperienze in ambienti industriali complessi e in contesti impegnativi.

Tra i punti salienti del protocollo vi sono le attività di pulizia, disinfezione e sanificazione prima della riapertura, le modifiche e predisposizioni degli ambienti di lavoro, compresi i cantieri, con l’installazione anche di tunnel di accesso, termocamere, nastri di disinfezione oltre ai presidi sui mezzi di trasporto per garantire il distanziamento sociale.

In accordo con la Regione Emilia Romagna verranno attivati i test sierologici per tutto il personale dell’azienda.

Saranno attivati corsi di informazione, formazione e addestramento sulle nuove regole, disposizioni e procedure aziendali, oltre che alle buone norme e prassi igienico sanitarie da adottare per contrastare la diffusione epidemica e garantire la salute dei lavoratori e la continuità aziendale.

Al momento della riapertura verranno adottate procedure operative ulteriori a quelle in ottemperanza alle disposizioni delle Autorità Sanitarie e dei Decreti attuativi, nel rispetto del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti Sociali il 14 marzo 2020 e integrato dal Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020, dall’accordo nazionale tra le parti sociali del settore costruzioni sottoscritto il 24 marzo 2020.

In questo contesto, Garc SpA ha provveduto alla valutazione accurata del rischio derivante dall’epidemia e ha aggiornato di conseguenza il documento di valutazione del rischio aziendale, stabilendo le regole di igiene e prevenzione valide per le sedi e per i cantieri.

L’esperienza vissuta ha portato Garc SpA a ritenere che il lavoro di definizione di questo documento sia da mettere a fattore comune rendendolo disponibile di chiunque voglia trarne linee di comportamento utili. Per questo il documento è stato valutato anche da ANCE Emilia Area Centro: i costruttori di Bologna, Ferrara e Modena, che ritiene rappresenti un modello di buone prassi che fanno da esempio per la qualità che le imprese associate sono in grado di mettere in campo.