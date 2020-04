A Castelnovo Monti la Croce Verde attiva il servizio Telefono Amico

Con il proseguire delle limitazioni che costringono alla permanenza in casa, per alcune persone si avverte un crescente disagio psicologico, in particolare le persone anziane e che magari vivono sole. Per questo la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto ha attivato un nuovo servizio, “Telefono Amico”, che viene svolto in collaborazione con i Servizi Sociali del territorio.

Spiega il Presidente della Pubblica Assistenza, Iacopo Fiorentini: “In questo periodo siamo impegnati a dare supporto alla comunità in diversi modi, tra i servizi di emergenza, i trasporti ordinari, la consegna a domicilio di spesa e medicinali alle fasce deboli della popolazione. Ora abbiamo ritenuto, insieme ai Servizi sociali, che sia di grande importanza dare un sostegno telefonico, agli anziani e non solo, che stanno lottando contro la solitudine. Sono previste telefonate ai cittadini over 65 da parte dei volontari per fare due chiacchiere e dare qualche informazione utile sui servizi disponibili, quali appunto la consegna dei farmaci e della spesa a domicilio, ma anche semplicemente per passare qualche minuto in compagnia e uscire dalla condizione di isolamento.

Ci raccomandiamo però alcune precauzioni per coloro che intendono fruire del servizio: non prenderemo appuntamenti per nessun tipo di visita a domicilio, per cui se dovessero chiamare chiedendo di venire a casa vi preghiamo di segnalarlo alle forze dell’ordine. Se suonasse qualcuno spacciandosi per volontario e chiedesse di entrare in casa vostra, anche in questo caso chiamate le forze dell’ordine perchè sicuramente non saranno nostri volontari. I volontari non chiederanno denaro per questo servizio, che è completamente gratuito. Diffidate da chi invece ve li chiede”.

Conclude Fiorentini: “Se ci sono persone che si trovano ad affrontare difficoltà legate alle condizioni di isolamento, è possibile contattare la Croce Verde al numero di telefono 0522 612164 o i Servizi Sociali di Castelnovo Monti e Vetto al numero 0522 610129. Il nostro obiettivo è non lasciare solo nessuno in questo periodo così difficile”.