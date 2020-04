Castelfranco Emilia, compiti a casa per i grandi anziani

Compiti a casa per i grandi anziani del territorio. Questa l’iniziativa in corso a Castelfranco Emilia dove nessuno è stato lasciato indietro, compresa quella fascia di popolazione solitamente seguita attraverso le palestre della memoria. Un progetto nato e concretizzato con l’obiettivo di non interrompere un’attività fondamentale per tante persone, sempre nel pieno rispetto delle restrizioni dei DPCM emanate per supportare il contrasto alla potenziale diffusione del contagio da Coronavirus Covid19.

«Attraverso un team di volontari, disponibili ed operativi sempre in sicurezza, consegniamo a domicilio anche i “compiti a casa” per i grandi anziani che, normalmente, frequentano le palestre della memoria, da un lato con l’intenzione di non interrompere un’importantissima attività che svolgevano da tempo sul nostro territorio; dall’altro con l’obiettivo di contrastare un altro nemico invisibile tanto quanto il Coronavirus qual è tante volte la solitudine – ha dichiarato l’Assessore al Welfare di Castelfranco Emilia Nadia Caselgrandi aggiungendo che – se in questa fase, prudenzialmente, non si possono raggiungere gli spazi di incontro e di socializzazione in cui si promuovono esercizi per il mantenimento delle capacità memoniche, abbiamo deciso di trovare una soluzione alternativa attraverso un allenamento cognitivo direttamente a domicilio. E così è stato, grazie al lavoro dei volontari di Cittadinanzattiva e del gruppo NOI, a tante splendide persone che si sono attivate e subito rese disponibili anche per telefonare a casa, settimanalmente, a tutte le persone anziane che frequentano queste attività. Volontari ai quali va il nostro personale plauso, insieme al mio sentito grazie, perché ci stanno aiutando a sostenere concretamente i nostri anziani che, desidero ricordarlo a tutti, rappresentano un nostro patrimonio inestimabile».