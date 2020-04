A Soliera in distribuzione buoni-spesa per un valore complessivo di 45.000 euro

Prosegue a Soliera il sostegno a domicilio alle persone e alle famiglie in stato di bisogno per gli effetti dell’emergenza Coronavirus. Dopo la consegna avvenuta prima di Pasqua dei pacchi-spesa con un ricco paniere di alimenti, forniti o acquistati da ditte e produttori locali, nelle giornate di oggi – martedì 21 aprile – e domani – 22 aprile – un gruppo di volontari è impegnato nel distribuire agli stessi nuclei familiari buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità. Ammonta a 45.000 euro il valore complessivo dei buoni-spesa distribuiti, ognuno dei quali vale 10 euro. Anche questa fase dell’operazione di solidarietà alimentare si realizza grazie al coinvolgimento di una efficiente e generosa squadra di volontari, in gran parte giovani e studenti.



