Coronavirus, il sindaco metropolitano Merola incontra i Parlamentari del territorio: “Fondamentale il coinvolgimento di tutte le forze politiche”

Il sindaco metropolitano Virginio Merola ha incontrato questa mattina, in video conferenza, i Parlamentari del territorio.

“Ringrazio i deputati e senatori eletti – ha spiegato Virginio Merola – che hanno partecipato all’incontro. È emersa la volontà di affrontare in questo Tavolo, in stretto raccordo con il governo nazionale, i temi generali legati all’emergenza ma anche di fare sintesi delle esigenze specifiche del nostro territorio. Fra queste la sicurezza sui luoghi di lavoro relativa alla delicata fase di ripartenza del nostro tessuto produttivo, le misure a sostegno dei redditi delle famiglie e dei cittadini, le problematiche della mobilità e del trasporto pubblico e il tema delle mancate entrate degli enti locali, sui cui Anci ha avanzato delle richieste al Governo.

Il coinvolgimento dei Parlamentari di tutte le forze politiche – continua Merola – era necessario e doveroso perché tutti dobbiamo dare il nostro contributo in questa difficile fase per il nostro Paese.

Ci siamo accordati che questo Tavolo abbia cadenza periodica e il prossimo incontro sarà innanzitutto per dare un ritorno della prima istruttoria tecnica sulle diverse filiere produttive. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti e l’On. Benamati che mi supporta in questo lavoro di connessione con il livello nazionale.

All’incontro di questa mattina erano presenti i Parlamentari: On. Gianluca Benamati, Sen. Pier Ferdinando Casini, On. Francesco Critelli, On. Andrea De Maria, Sen. Daniele Manca, Sen. Michela Montevecchi, On. Luca Rizzo Nervo, On. Carlo Piastra, On. Serse Soverini e On. Gianni Tonelli. Erano inoltre presenti la Consigliera Regionale Valentina Castaldini (in rappresentanza della Senatrice Anna Maria Bernini) e la Consigliera metropolitana Marta Evangelisti (in rappresentanza dell’On. Galeazzo Bignami e del Sen. Alberto Balboni). Hanno partecipato anche Fausto Tinti, vicesindaco metropolitano con delega allo Sviluppo economico e Vincenzo Colla assessore regionale allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione.