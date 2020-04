Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 19 aprile

Cielo poco nuvoloso, a tratti velato in mattinata, per transito di nubi alte e stratificate.Tendenza ad aumento della nuvolosità dal pomeriggio-sera con possibili deboli precipitazioni sparse, dapprima sui rilievi, poi tenderanno ad estendersi ache alla pianura in nottata. Localmente i fenomeni potranno assumere anche carattere di rovescio. Temperature: stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori minimi. Minime comprese tra 12°C e 15°C, massime comprese tra 25/26°C nei capoluoghi emiliani. 20/24° sulla costa. Venti: deboli di direzione variabile, a regime di brezza lungo la costa. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)