Cantine Riunite & Civ dona 100mila euro a supporto dell’emergenza Covid-19

Una generosa donazione di 100.000 euro è stata fatta nei giorni scorsi dalla cooperativa Cantine Riunite & Civ all’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia a supporto dell’impegno nell’assistenza ai pazienti colpiti dal virus Covid-19.

Cantine Riunite & Civ, con sede amministrativa a Campegine, è tra le più importanti aziende vitivinicole d’Italia, specializzata nella produzione di vini frizzanti e spumanti territoriali. Il modello aziendale è fondato su una solida base sociale composta da circa 1.600 soci viticoltori che lavorano oltre 4.500 ettari di vigneti distribuiti tra le province di Reggio Emilia e Modena. Le aree di vinificazione, le cantine conferitrici e gli stabilimenti produttivi sono collocati nelle zone DOCG, DOC e IGT delle province di Reggio Emilia, Modena e Treviso. Per questo, infatti, sono state destinate donazioni di pari entità per l’emergenza epidemica anche alle aziende sanitarie delle altre due province.

Nel ringraziare i donatori, il Direttore generale Fausto Nicolini ha dichiarato “In un momento di emergenza, qual è quello in corso, rappresenta un incoraggiamento fondamentale ricevere fiducia da parte di aziende importanti per l’economia del nostro territorio come da parte della cittadinanza tutta. Destineremo la somma all’acquisto di dispositivi utili a integrare le dotazioni dei settori di cruciale importanza nell’assistenza”.