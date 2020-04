Riprendono a Formigine i lavori di asfaltatura: s’inizia da via Stradella a Casinalbo

Con la bella stagione e approfittando dello scarso traffico dovuto alle misure di contenimento del covi19, riprendono a Formigine i lavori di rifacimento del manto stradale, previsti dal Piano asfalti. L’appalto triennale di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade ammonta a 980.000 euro.

I lavori sono iniziati in via Montale, proseguiranno in via Stradella sempre a Casinalbo, nel tratto tra via Montale e via Bassa Paolucci. Dureranno fino a domani (17 aprile). Le deviazioni del traffico sono segnalate in loco; in alternativa si può percorrere via Sant’Onofrio.

Da lunedì e per tre giorni (condizioni meteo permettendo) sarà effettuata l’asfaltatura dell’anello della rotatoria di via Giardini, via Quattro Passi e via Gatti. Anche in questo caso, sarà posizionata apposita segnaletica; il traffico verrà deviato su via dell’Artigianato, via Gatti, via Svevo e via Pirandello.

“Mano a mano che proseguiranno i lavori di asfaltatura – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Armando Pagliani – terremo i cittadini costantemente informati sulle strade del capoluogo e delle frazioni che saranno interessate dagli interventi”.