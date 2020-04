Modena: in giro con un coltellaccio da cucina. Fermato dai Carabinieri

Ieri, i carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Modena hanno denunciato per porto di strumenti atti ad offendere un cittadino tunisino diciannovenne, senza fissa dimora, con precedenti di polizia. Il giovane era in giro nella via Nonantolana, non distante da un complesso scolastico, quando è stato notato dai carabinieri nel corso di servizio antidroga. Visto l’atteggiamento alquanto sospetto e la sua presenza anomala, hanno deciso di intervenire.

Una volta bloccato e perquisito, nelle tasche del pantalone della tuta del giovane è saltato fuori un involucro con 5 g di marijuana, ma nascosto sotto il largo pantalone vi era anche un grosso coltello da macellaio, della lunghezza di 39 cm e con lama lunga 24 cm. Il giovane, che non ha dato giustificazioni del motivo per il quale andava in giro armato, è stato denunciato e segnalato alla Prefettura.