Edmondo Berselli online: nuove letture Ert su Facebook

Gli attori della Compagnia permanente di Ert leggono sui social media del Comune di Modena e del “Dondolo” (casa editrice civica digitale) gli scritti, anche inediti, di Edmondo Berselli. Mercoledì 15 aprile alle 19, l’appuntamento in diretta Facebook “Modena racconta” è con l’attrice Diana Manea che legge “I poveri” e “L’imprendibile De André”. Sabato 18 aprile, stessa ora, sarà l’attore Michele Dell’Utri a interpretare “James Bond a Campogalliano” e “Emilia terra di motori”.

Proseguono così le letture berselliane sulla pagina Facebook del Comune “Città di Modena” e su quella del “Dondolo”, interpretate dagli attori e dalle attrici della Compagnia permanente di Emila Romagna Teatro Fondazione.

L’iniziativa ha preso il via sabato 11 aprile, nel decennale della morte del giornalista e scrittore modenese, con una tavola rotonda in teleconferenza e altre letture berselliane. Anche quelle della settimana in corso sono tratte in particolare dal libro “Cabaret Italia. Italiani e post-italiani: il meglio del giornalismo di Edmondo Berselli”, pubblicato con cinque inediti da Mondadori, La Repubblica e L’Espresso.

Il testo “I poveri”, ad esempio, era stato scritto per un monologo dell’attore comico Paolo Rossi. Non arrivò sul palcoscenico ma rende conto della poliedricità della scrittura di Emondo Berselli, tra ironia e lampi che squarciano le visioni “piatte”.

Promossa nei tempi del #iorestoacasa come versione online dell’appuntamento annuale dedicato a Berselli “Quel gran genio del mio amico…” in attesa della possibilità di svolgere altre iniziative pubbliche, l’iniziativa online è stata promossa dal Comune di Modena con l’associazione “Amici di Edmondo Berselli” guidata dalla moglie Marzia, in collaborazione con la casa editrice civica digitale “Il Dondolo” diretta da Beppe Cottafavi.

Tutti i video delle letture berselliane saranno caricati sul canale YouTube di Ert (https://www.youtube.com/user/emiliaromagnateatro) da cui si potranno rivedere. Il ciclo “Modena racconta” proseguirà su Facebook a cadenza bisettimanale, ogni mercoledì e sabato alle 19.