Un campo da calcio a sette per Colombaro

È stato predisposto il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo campo da calcio a sette in erba sintetica a Colombaro, via Don Giberti.

L’idea nasce dalla richiesta della locale associazione sportiva dilettantistica di avere un campo di dimensioni regolamentari per le partite e le sessioni di allenamento in grado di essere utilizzato anche nelle stagioni piovose e al tempo stesso di salvaguardare l’adiacente campo in erba naturale per le partite di campionato.

Il progetto prevede l’utilizzo dell’attuale superficie del campo “spagnolo” posto a fianco della palestra e di parte delle aree oggi utilizzate a parcheggi e ad area di pertinenza degli spogliatoi. Il campo, a seguito dell’ampliamento, avrà dimensione regolamentari per il calcio a 7 (35 metri di larghezza e 55 metri di lunghezza effettiva) e sarà completamente illuminato.

Per quanto riguarda i lavori, una volta rimosso il primo strato di copertura vegetale presente nell’area, verrà realizzata la compattazione del fondo e la posa del telo impermeabilizzante. Su tale superficie verrà poi posato il manto in “geotessuto” drenante che ha lo scopo di aiutare il drenaggio delle acque superficiali oltre a fornire un sottostrato ammortizzante per la pavimentazione sportiva. In ultimo, verrà posato il manto in erba sintetica di altezza minima pari a 5 centimetri completato con l’intaso prestazionale in gomma e con sabbia per la stabilizzazione del manto. Sarà inoltre realizzata la predisposizione per l’allaccio per la bagnatura del campo durante il periodo estivo. L’intera area verrà recintata perimetralmente con rete metallica e rete “parapalloni”; l’accessibilità al campo sarà garantita da cancelli pedonali e carrabili anche al fine di consentire l’eventuale accesso a mezzi manutentivi e al pronto soccorso.

Al termine dei lavori saranno riposizionati i parcheggi sfruttando lo spazio disponibile e ridefinendo le aree con filette di contenimento in calcestruzzo e apposita segnaletica.

“Ci eravamo impegnati a realizzare nel 2020 questa opera per la frazione di Colombaro – dice il Vicesindaco con delega allo Sport Paolo Zarzana – Nonostante il periodo drammatico che sta vivendo il nostro Paese, siamo intenzionati a rispettare il programma dei lavori. L’opera potrà essere resa fruibile già in autunno. Siamo convinti che lo sport sia uno dei punti da cui le comunità potranno ripartire non appena le condizioni lo permetteranno”.