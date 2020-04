“Pronto Navile”, al via il programma di iniziative di cittadinanza attiva e comunità digitale del Quartiere Navile

Prendono il via da martedì 14 aprile le iniziative di “Pronto Navile” il progetto, nato durante l’emergenza coronavirus, dal confronto e dalla coprogettazione tra il Quartiere Navile e la rete “I love Bolognina” che raggruppa le realtà commerciali, associative e i cittadini che hanno sottoscritto con l’Amministrazione il Patto di Collaborazione per la valorizzazione delle forme di cittadinanza attiva e delle attività di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani della zona della Bolognina.

Il progetto si compone di un insieme di attività di cittadinanza attiva e di comunità digitale volte ad accogliere tutti i cittadini in uno spazio virtuale dedicato alle realtà del Quartiere Navile. Questo spazio per tutti sarà la pagina facebook di “I love Bolognina”, che ospiterà a fianco delle molte informazioni utili e dei momenti di alleggerimento e svago, anche la promozione del calendario di iniziative di “Pronto Navile”, occasioni di confronto per connettere la comunità, come interviste su temi attuali, videoconferenze, videoincontri, proposte culturali e di valorizzazione delle realtà del territorio. Tutti possono partecipare scrivendo una mail alla segreteria del presidente del Quartiere o alla redazione di “I love Bolognina” : segreteriapresidentenavile@comune.bologna.it redazioneilovebolognina@gmail.com,

“Pronto Navile”, il programma:

“I martedì della comunità” – videoconferenze

Due appuntamenti al mese, di martedì, per parlare insieme ai rappresentanti del Quartiere Navile di attualità, commercio, impresa, associazionismo, progetti, solidarietà e molto altro

Primo appuntamento martedì 14 aprile, alle 17

“Spreaker” – voci di quartiere

Tutti i mercoledì dalle 17 alle 18 le interviste telefoniche per conoscere la storia del Quartiere Navile e le iniziative più attuali che si svolgono e che si progettano sul suo territorio.

Primo appuntamento mercoledì 15 aprile alle 17

per ascoltare i podcast https://www.spreaker.com/show/pronto-navile-voci-di-quartiere

“Pronto Navile” – videoincontri

Ogni lunedì dalle 17 alle 18 un’occasione per entrare in relazione con gli altri, per fare comunità e imparare a stare insieme e a prenderci cura l’uno dell’altro.

Primo appuntamento lunedì 20 aprile, alle 17