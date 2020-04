Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra per un incendio in via della Berleta a Bologna. Quando i pompieri sono arrivati alcuni cittadini avevano già circoscritto le fiamme. Sono andati bruciati alcuni rotoli di ondulina in vetroresina, dei bancali con coppi e alcune sedie di plastica. I vigili del fuoco hanno estinto l’incendio e messo in sicurezza lo scenario. Sul posto, oltre al 115, la polizia di Stato.



