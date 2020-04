Da Piccoli Grandi Cuori Onlus un servizio di ‘caring’ per chi lavora all’interno del padiglione COVID del Policlinico di Sant’Orsola

Piccoli Grandi Cuori Onlus, l’Associazione che da ventitré anni si occupa di neonati, bambini, adolescenti e adulti con cardiopatie congenite ricoverati presso le Unità Operative di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva, sta sostenendo il padiglione 25 – riattivato e riconvertito a padiglione COVID il mese scorso – attraverso una serie di iniziative il cui obiettivo è fornire conforto, solidarietà e “coccole” alle persone che lavorano all’interno di questo reparto.

Piccoli Grandi Cuori Onlus definisce questo insieme di azioni un servizio di ‘caring’: significa che l’Associazione si prende e si prenderà cura di queste 40 persone che si dedicano, con grande senso del dovere, con sacrificio e con amore, ai nuovi pazienti che sono ospitati in quello che una volta era il “vecchio” reparto di CCHPED. Diverse sono le aziende che sostengono o che aiutano l’Associazione nella realizzazione di questo servizio. Mercoledì 8 aprile, grazie alla generosità di Pasta Dallari, decine di colombe pasquali sono state consegnate al personale del padiglione 25 ed anche a quello del padiglione 23. Sempre in occasione della festività pasquali, oggi venerdì 10 aprile arriva il “Pane del Cuore”, una consegna di pane speciale per tutti i sanitari del padiglione COVID, che potranno portarlo a casa come gesto di condivisione in famiglia. Assieme al pane vengono consegnate anche pizza, crescente (focaccia tipica di Bologna) e raviole bolognesi: queste ultime, dopo Pasqua, saranno portate in reparto ogni mercoledì, per i successivi due mesi, in concomitanza con l’inizio dei turni del giorno e della notte, grazie alla collaborazione con un panificio amico dell’Associazione e vicino al Policlinico. Da sabato 11 aprile comincerà anche la consegna delle “colazioni del weekend”, che proseguirà fino a maggio: ogni sabato e ogni domenica mattina – ed anche il Lunedì di Pasqua – Sirio Bar porterà al personale del padiglione 25 la colazione offerta da Piccoli Grandi Cuori Onlus. Durante questa emergenza sanitaria, Piccoli Grandi Cuori Onlus continua dunque ad essere vicino non solo ai propri piccoli e grandi pazienti, ma anche a chi è impegnato in prima linea: l’Associazione, insieme alle sue psicologhe professioniste, ha dedicato anche uno spazio di ascolto e di supporto psicologico rivolto al personale medico, infermieristico e di supporto del Polo Cardio Toraco Vascolare.