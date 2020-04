Ricovero di materiale a fuoco a Monte San Pietro

Stamane intorno alle 10.30 un incendio ha interessato delle rimesse per ricovero di materiale per la lavorazione di metalli ed elettricità, diversi torni e alcune bombole di GPL in via Lavino a Monte San Pietro. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti con quattro squadre con diversi mezzi, tra cui autobotte, autopompa serbatoio e mezzi d’appoggio, hanno subito messo in sicurezza le bombole evitando il peggio.

Un pennacchio di fumo si è levato dall’incendio andando ad interessare la strada e un vicino ristorante, chiuso, con sopra alcune abitazioni. L’azione dei vigili del fuoco ha impedito che il rogo si propagasse. Il fuoco è stato circoscritto e l’incendio è sotto controllo; alle 13.30 l’intervento è ancora in atto. Sul posto, oltre al 115, presenti i carabinieri e la polizia locale per regolare la viabilità su via Lavino.