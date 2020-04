Legambiente Reggio Emilia ha donato 1500 euro all’Ausl di Reggio per l’emergenza Covid-19

“Abbiamo voluto aggiungere il nostro contributo – dichiara Massimo Becchi presidente di Legambiente Reggio Emilia – a quanti si sono adoperati in queste ultime settimane per affrontare l’emergenza Covid-19, raccogliendo fondi per 1500 euro dai nostri associati e aggiungendone di propri dell’Associazione, anche a testimonianza dell’importante lavoro svolto dal personale sanitario che è sempre stato in prima linea nell’affrontare l’emergenza. Le nostre attività, come tutte quelle del terzo settore, sono sospese, ma rimane l’impegno e la disponibilità dei nostri volontari di protezione civile per necessità legate all’assistenza alla popolazione”.