Cervo intrappolato in una recinzione, liberato dai pompieri a Gaggio Montano

Poco prima di mezzogiorno i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giovanni XXIII a Gaggio Montano dove un cervo, di medie dimensioni, è rimasto intrappolato tra le sbarre della recinzione di un capannone industriale. I caschi rossi hanno liberato l’animale, in ottimo stato di salute, solo un po’ impaurito, e lo hanno affidato alle cure del centro “Monte Adone” che si occupa della salvaguardia della fauna selvatica. Sul posto, oltre al 115, presente la polizia locale di Gaggio.