Teatro Boiardo si Scandiano: modalità rimborso biglietti

A seguito dell’ultimo Decreto l’attività di spettacolo è sospesa e cancellata fino al 13 aprile compreso. Il Teatro sta lavorando per poter assicurare a tutti il recupero o il rimborso dei biglietti e abbonamenti. Le prime indicazioni riguardano gli spettacoli programmati fino al 13 aprile compreso, e che sono stati annullati: 5 aprile – Libero Zoo, 9 aprile – Si nota all’imbrunire.

I biglietti acquistati per questi spettacoli, a norma art. 88 D.L. n.18 del 17/03/2020, saranno rimborsati tramite emissione di un voucher di pari importo, spendibile sulla prossima stagione teatrale 2020/2021 per lo stesso spettacolo o altro titolo.

E’ possibile richiedere il rimborso entro il 16 aprile inviando una e-mail a info@cinemateatroboiardo.com con allegata scansione o foto del biglietto.

Il voucher sarà inviato via mail, o ritirato presso la biglietteria del teatro alla sua riapertura.

I biglietti acquistati online saranno rimborsati direttamente da Vivaticket (a breve saranno fornite le indicazioni per la procedura di rimborso).

Si pregano gli abbonati di attendere ancora qualche settimana per avere un quadro più chiaro: il contesto generale è ancora in evoluzione e non può prescindere dalla data di riapertura delle sale e della biglietteria. Saranno certamente proposte diverse opzioni di recupero o rimborso: sconto sul rinnovo dell’abbonamento, voucher di pari valore, riprogrammazione dei titoli cancellati (ove possibile).

Il Teatro ringrazia tutti coloro che hanno dimostrato vicinanza e sostegno comunicando l’intenzione di rinunciare al rimborso del biglietto o della quota-parte dell’abbonamento, un gesto di solidarietà e fiducia per il teatro e per tutto il settore dello spettacolo. A tutti loro si chiede la cortesia di confermare tale intenzione scrivendo una breve mail indirizzata a info@cinemateatroboiardo.com con oggetto “rinuncia al rimborso”, indicando il proprio nome e cognome e la tipologia dell’abbonamento o del biglietto acquistato.

Mail per informazioni e richieste rimborsi: info@cinemateatroboiardo.com