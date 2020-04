Iniziata a Sassuolo la distribuzione delle mascherine fornite dalla Protezione civile della Regione

A partire dalle ore 15 di oggi è iniziata la prima tornata di distribuzione delle mascherine fornite dalla Protezione civile della Regione Emilia Romagna.

Con il supporto dei Volontari delle Associazioni, che si ringraziano di cuore, è iniziato il porta a porta che , entro la giornata di domani, ci dovrebbe consentire di portare a 18.000 persone residenti a Sassuolo, altrettante mascherine; ne mancano all’appello altre 22.000 circa, che dovrebbero arrivare in Protezione civile già nei prossimi giorni per darci la possibilità di aver portato le mascherine in tutte la case dei cittadini di Sassuolo.

Il criterio di distribuzione è stato ispirato a servire prima le zone periferiche, certamente più disagiate sotto il profilo degli approvvigionamenti e dell’acquisto di mascherine per arrivare, al termine della distribuzione di tutte le mascherine sufficienti per tutta la popolazione sassolese, anche alle zone più centrali della città ovvero centro storico e zone immediatamente limitrofe.

Quindi: Montegibbio – Via Ancora fino a Magreta – Borgo Venezia e Pista – Ponte Nuovo e zona Parco periferica ( Via Indipendenza) – Ponte Fossa – Braida – Quattro Ponti – Rometta Alta – San Michele ( in parte servita e in parte da completare nella mattinata di domani 09/04/2020).

Come detto, le rimanenti zone verranno rifornite di mascherine appena saranno messe a disposizione dalla Protezione civile .

Si ringraziano per il prezioso aiuto:

PAS ( Pubblica Assistenza) Croce Blu di Sassuolo

CRI ( Croce Rossa Italiana) Sassuolo ANC Sassuolo

ANA ( Associazione nazionale Alpini) di sassuolo

VOS ( Volontari della Sicurezza) Corpo comunale di Sassuolo

Che si sono offerti di svolgere la distribuzione a supporto della Polizia Locale, impegnata anch’ essa con due pattuglie, per non allentare il presidio sul territorio ed il controllo sulle norme emergenziali finalizzate al contrasto degli spostamenti e degli assembramenti.

Si ringraziano altresì i sottonotati Centri commerciali che, in tempo reale ci hanno rifornito di sacchetti igienici per contenere le mascherine che, in condizioni di sicurezza per i Volontari e nel massimo rispetto dell’igiene, dettate da rigorose misure sanitarie, sono state consegnate ai cittadini di Sassuolo: