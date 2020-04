Castelnovo M.: maggiori controlli delle Forze dell’Ordine nei giorni delle feste Pasquali, anche con l’utilizzo di droni

Le belle giornate ormai pienamente primaverili e le incombenti festività pasquali rappresentano in queste ore una forte tentazione rispetto alla situazione di isolamento domestico imposta per frenare l’epidemia da Covid-19. Ma proprio in questi giorni in cui i dati nazionali appaiono in leggero miglioramento, è importante attenersi alle indicazioni e ai comportamenti imposti per arginare il virus. Per questo nelle prossime giornate saranno effettuati controlli congiunti che coinvolgeranno tutte le Forze dell’Ordine, dalla Polizia locale dell’Unione Appennino, ai Carabinieri, la Polizia Provinciale e la Polizia Stradale, per garantire così la sicurezza di tutti. Nelle giornate del ponte di Pasqua per questi controlli saranno utilizzati anche due droni: uno in dotazione alla Polizia Provinciale, e uno della ditta DiFly di Parma, che lo ha messo a disposizione gratuitamente, pilotato da Marco Pesci. I droni sono in grado di geolocalizzare e visualizzare in tempo reale eventuali trasgressori delle limitazioni agli spostamenti da casa. I controlli potranno riguardare l’intero territorio dell’Unione.

L’Amministrazione di Castelnovo Monti, viste le segnalazioni delle stesse Forze dell’Ordine di un maggior rischio di trasgressioni nei prossimi giorni, ricorda a tutti che è ancora fondamentale stare a casa, in quanto l’emergenza è ancora in una fase acuta: è possibile spostarsi soltanto per motivi di lavoro, sanitari o di stretta necessità (come andare a fare la spesa), o per attività fisica entro un raggio massimo di 200 metri da casa. In caso si sia sottoposti a quarantena, non è possibile uscire nemmeno per questi motivi: chi si trova in tale condizione e dovesse essere colto fuori casa rischia una denuncia penale per epidemia colposa, come accaduto nei giorni scorsi a una donna della bassa reggiana.