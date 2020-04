Sospetto caso di Covid-19 in albergo a Castel Maggiore. Vigili del fuoco sul posto assieme al 118

Su richiesta del Servizio di Emergenza Territoriale 118, ieri pomeriggio i Vigili del fuoco sono intervenuti presso l’Hotel Olimpic di via Galliera a Castel Maggiore, per assistere i sanitari che stavano trasferendo in ospedale una persona con presunti sintomi da Covid-19.

L’intervento dei vigili del fuoco, sul posto con una squadra SAF (speleo alpino fluviale) e con il supporto della squadra NBCR (Nucleo chimico, batteriologico, chimico e radiologico) si è reso necessario per la vestizione degli operatori, per la bonifica dei locali e per le operazioni di decontaminazione dei soccorritori. Il paziente è stato poi ospedalizzato. Sul posto, assieme a 118 e 115 le forze dell’ordine.