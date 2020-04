Proseguono i controlli della Polizia in via Roma a Reggio: denunciati due cittadini egiziani

Poco dopo la mezzanotte, nel transitare via Roma, operatori Squadra Volante reggiana notavano due cittadini stranieri che, in ora notturna si aggiravano con fare furtivo tra i veicoli in sosta che, alla vista della Volante, tentavano di eludere il controllo cambiando a loro volta direzione. Gli agenti di pattuglia pertanto intervenivano bloccando ogni via di fuga e facendo in modo che i due individui si sottoponessero al controllo.

Venivano così identificati per N. A. E. G. E. nato in Egitto, classe 2000, e N. G. E. G. E., pure lui nato in Egitto, classe 1997, fratelli, entrambi con precedenti di polizia, in regola con il permesso di soggiorno, disoccupati. Sottoposti a perquisizione, il primo veniva trovato in possesso di un cutter, di gr. 13,60 di hashish e di un bilancino di precisione, mentre il secondo risultava in possesso di gr. 7,80 di marijuana. Al termine degli accertamenti di rito, entrambi venivano denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio.

Il solo N. A. E. G. E. veniva inoltre denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Infine, entrambi venivano sanzionati per il mancato rispetto della normativa sull’emergenza COVID-19, trovandosi fuori dalla propria abitazione senza avere comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute.