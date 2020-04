Il Comune di Cavriago attiva la possibilità di fare donazioni per l’Emergenza Covid

Emergenza alimentare legata al Covid: a Cavriago è possibile sia fare richiesta per ottenere i buoni spesa, attraverso la compilazione di appositi moduli, sia effettuare donazioni per aiutare le famiglie in difficoltà.

Come tutti i Comuni, anche Cavriago ha attivato tutte le procedure per permettere ai cittadini di richiedere i buoni alimentari (accedendo al sito https://www.comune.cavriago.re.it/, scrivendo a protocollo@comune.cavriago.re.it o chiamando lo Sportello Sociale allo 0522 243 751).

“Ma, siccome diversi cittadini – spiega la sindaca Francesca Bedogni – ci hanno chiesto di poter aiutare chi è in difficoltà economica e fatica a fare la spesa, abbiamo attivato la possibilità di fare delle offerte. I cavriaghesi si dimostrano da sempre molto generosi, siamo una comunità solidale e, in questo momento, ci fa particolarmente piacere”.

Le offerte possono essere effettuate sul conto corrente IT 03 L 02008 66290 000 105891240 intestato al Comune di Cavriago – presso la Tesoreria Comunale, UniCredit SpA – filiale di Cavriago, con causale “Emergenza Covid” (l’offerta è detraibile).

“Le offerte che arriveranno saranno interamente destinate all’erogazione di buoni spesa alle famiglie bisognose individuate con l’aiuto del Servizio Sociale. Grazie di cuore – conclude la prima cittadini -. Infine, un ringraziamento particolare va a tutti i gruppi consiliari per la collaborazione e il contributo dato nella realizzazione di questa operazione in tempi brevi ed efficienti per la comunità cavriaghese”.