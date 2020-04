Guidava con patente revocata auto non assicurata: denunciato a Guastalla

Fermato dai carabinieri della stazione di Guastalla, impegnati nei controlli lungo le strade finalizzati ad assicurare le restrizioni degli spostamenti imposti per l’emergenza sanitaria Covid 19, ha riferito di non aver al seguito la patente lasciando intendere di averla dimenticata a casa. I controlli eseguiti dai carabinieri hanno invece rilevato che l’uomo non aveva con se il documento di guida in quanto gli era stata revocata, mentre l’auto che conduceva, una Suzuki Samurai, è risultata essere priva di copertura assicurativa. Per questi motivi i carabinieri della stazione di Guastalla hanno denunciato alla Procura della Repubblica un pensionato 65enne reggiano. A lui i militari hanno anche contestato un multa da 840 e sequestrato l’auto che conduceva in quanto, appunto, sprovvista della copertura assicurativa.

