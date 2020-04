Coronavirus, l’Unione Terre di Castelli ringrazia i volontari della Protezione Civile

L’Amministrazione e tutti i Sindaci dell’Unione Terre di Castelli desiderano ringraziare i volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile per il loro prezioso lavoro di supporto che da inizio emergenza si è rivelato fondamentale per tutto il territorio.

L’impegno dei volontari, che con grande professionalità aiutano la popolazione in questo momento delicato, è incentrato in molteplici attività tra cui l’aiuto per la consegna della spesa, dei farmaci e il ritiro dei rifiuti. La loro presenza e il loro eccellente lavoro sono motivo d’orgoglio nonché esempio di grande valore sociale per il conforto che riescono a infondere nella popolazione, più che mai necessario in questa situazione complessa.

Il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile può contare sull’operato di persone che decidono quotidianamente di donare il proprio tempo per dedicarlo alla collettività, adoperandosi senza sosta per il bene comune e fornendo la dimostrazione concreta che lavorando insieme si ottengono risultati importanti.

Un grazie sentito da parte dell’Amministrazione e di tutti i Sindaci dell’Unione Terre di Castelli per il vostro prezioso contributo.