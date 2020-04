Coldiretti: la solidarietà corre tra i campi

La solidarietà corre tra i campi. Dalla spesa sospesa agli sconti sui prodotti acquistati tramite i buoni spesa dei Comuni fino alle donazioni dirette per sostenere progetti di aiuto locale: si moltiplicano le iniziative di solidarietà promosse e sostenute dagli agricoltori di Campagna Amica Modena per aiutare a combattere le nuove povertà e affrontare la crescente emergenza alimentare.

Con l’iniziativa “Spesa Sospesa”, che Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra stanno portando avanti da alcuni anni i cittadini al ricevimento della spesa al proprio domicilio, possono contribuire con un’offerta libera all’acquisto di prodotti che saranno consegnati alla famiglie bisognose che in questo periodo non possono permettersi di fare la spesa.

In alternativa è possibile fare una donazione tramite bonifico e Campagna Amica provvederà con quei soldi ad acquistare presso i suoi agricoltori dei prodotti di qualità che saranno consegnati gratuitamente alle famiglie più bisognose. Al momento della donazione al conto IBAN IT43V0200805364000030087695 sarà fondamentale indicare nella causale, oltre a “Spesa Sospesa Campagna Amica”, anche il nome, cognome e indirizzo comprensivo del comune di residenza e della provincia dove far arrivare la spesa.

Un ulteriore aiuto alle famiglie in difficoltà a causa del coronavirus viene dalla decisione, da parte degli agricoltori di Coldiretti e Campagna Amica, di applicare uno sconto del 10% agli acquisti effettuati tramite i buoni spesa messi a disposizione dai Comuni della provincia con i fondi stanziati dal Governo per gli indigenti.

“La solidarietà, il sostegno reciproco, la condivisione, sono valori iscritti del DNA degli agricoltori – afferma il Presidente di Coldiretti Modena, Luca Borsari. Il mondo agricolo non ha mai fatto mancare il proprio aiuto nei momenti di difficoltà del Paese e non poteva essere da meno in questi giorni così difficili e dolorosi per molte famiglie che si sono trovate improvvisamente senza lavoro e nell’incertezza del futuro. Ringrazio tutti i nostri associati che con generosità hanno aderito a queste iniziative e invito chi non l’avesse ancora fatto ad unirsi a questa catena di solidarietà che contribuirà alla rinascita della nostra Italia.”