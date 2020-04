Reggio Emilia: da sabato 4 aprile ulteriore riduzione del servizio di trasporto pubblico

Agenzia per la Mobilità comunica che, per motivi di ordine sanitario e in conformità alle disposizioni ministeriali e regionali sulle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata disposta un’ulteriore riduzione del servizio di trasporto pubblico fino alla cessazione delle misure straordinarie messe in atto dal Governo e dalla Regione.

Da sabato 4 aprile 2020, scatterà una riduzione concentrata nelle giornate di sabato pomeriggio e nei giorni festivi che comporterà anche l’eliminazione di alcune linee extraurbane che, nelle ultime settimane, hanno registrato assenza di passeggeri.

Verrà mantenuto il livello minimo di servizio erogato con particolare attenzione alle giornate lavorative dal lunedì al venerdì.

Tutti i servizi, extraurbano ed urbani saranno sospesi il sabato pomeriggio dalle 14.30 e per l’intera giornata di domenica e festivi, ad eccezione della linea urbana n. 1 a servizio del polo ospedaliero.

Si riporta di seguito in dettaglio il provvedimento di riduzione:

Servizio urbano

Dal lunedì al venerdì: servizio inalterato come da programma del 19 marzo.

Sabato mattina: servizio inalterato come da programma del 19 marzo.

Sabato dalle 14:30 e giorni festivi:

– servizio ridotto con la sospensione di tutte le linee urbane ad eccezione della linea urbana 1 a servizio del polo ospedaliero;

– inserimento di una corsa sulla linea urbana 1 nelle giornate di sabato e festivi in partenza dalla Caserma Zucchi alle ore 6.29 con arrivo al polo ospedaliero alle ore 6:42.

Servizio extraurbano

Dal lunedì al venerdì e il sabato mattina: servizio come da programma del 25 febbraio con l’eliminazione delle seguenti linee

– 3B49 Vedriano – Ciano d’Enza – Montecchio

– 3B52 Reggio E. – Regnano – Casina – Carpineti

– 3B58 Reggio E. – Case Gazzini

– 3B71 Reggio E. – Campegine – Praticello

Sabato dalle 14:30 e nei giorni festivi: servizio sospeso.

Il servizio riassumerà la completa regolarità al termine delle misure restrittive imposte dal Governo e dalla Regione Emilia Romagna.

Per maggiori dettagli consultare il sito di Seta www.setaweb.it o contattare il call center SETA 840.000.216 e il numero WhatsApp 334 21940