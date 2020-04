Arrivano i carabinieri, salta colpo alla cassaforte dell’ECU di Bagnolo in Piano

Saranno le indagini ora avviate dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, che hanno curato il primo intervento in concerto con i colleghi di Bagnolo in Piano competenti per territorio, a cercare di identificare i componenti del commando composto da almeno 6 malviventi che questa notte ha puntato alla cassaforte del supermercato Ecu di via Valli a Bagnolo in Piano. L’immediato intervento dei carabinieri, attivati dal sistema d’allarme, ha costretto i delinquenti a desistere e darsi alla fuga dopo aver abbandonato all’ingresso la cassaforte che intendevano rubare, e cercato di investire con l’auto utilizzata per la fuga uno dei due militari che intimava l’alt ai malviventi.

E’ accaduto ieri sera poco dopo le 22.30, quando un equipaggio dei carabinieri del radiomobile è intervenuto in via Valli a Bagnolo in Piano dove era stato segnalato al 112 un furto in atto al supermercato Ecu. All’arrivo i militari sorprendevano un commando di almeno 6 ladri affaccendati a rubare la cassaforte del supermercato che alla vista dei militari balzavano su un’autovettura scura dileguandosi. Sul posto i militari rivenivano abbandonata ed ancora intonsa la cassaforte lasciata di tutta fretta all’ingresso del supermercato, mentre nei pressi veniva recuperato un furgone risultato rubato il 23 marzo scorso alla CIR di Montecchio Emilia.

Le ricerche dei malviventi scattate su tutta la zona non permettevano ai carabinieri di rintracciare i malviventi riusciti a dileguarsi. Sul furgone e sulla cassaforte i carabinieri hanno proceduto ai dovuti rilievi per cercare di trovare anche in sede scientifica una svolta investigativa: operanti hanno infatti proceduto all’esaltazione delle impronte digitali che verranno inviate al Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma per le indagini di comparazione con i soggetti pregiudicati censiti in Banca Dati.