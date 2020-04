Le scuse del Sindaco a don Paolo Orlandi

Il sindaco del Comune di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, ha voluto inviare le scuse, come rappresentante dei cittadini fioranesi, a don paolo Orlandi, parroco di Spezzano, e alla comunità cristiana spezzanese per le parolacce, offese ed espressioni blasfeme, scritte da ignoti durante il momento di preghiera online dedicato ai bambini, di martedì scorso. Agli autori del grave gesto chiede di manifestarsi, di non essere vigliacchi.

Scrive il Sindaco: “Ho provato sdegno quando ho appreso dai giornali la notizia degli interventi osceni e blasfemi durante la preghiera online della comunità cristiana spezzanese. Il fatto, già condannabile di per sé, assume connotazioni più gravi un questo periodo di difficoltà e dolore per tante famiglie. È strano che da qualcuno non venga compreso.

Come rappresentante di tutti i cittadini, tocca a me, visto che non lo fanno per codardia gli autori del fatto, porgere le scuse a nome loro a don Paolo e con lui alla comunità cristiana spezzanese e all’intera cittadinanza. Sì, perché qui non è questione di fede religiosa o meno; non c’entra proprio nulla. È semplicemente una questione di rispetto, di civiltà o di vigliaccheria.

Si tratterà senz’altro di giovani convinti di fare una bravata, ma mi auguro che acquisiscano presto la capacità di distinguere la portata e l’opportunità delle loro azioni, altrimenti nella vita, oltre ad incontrare seri problemi, non raggiungeranno mai quella dignità personale che è la base del rispetto di se stessi e che vorranno esigere dagli altri.

Se non comprendono altre motivazioni, dico a costoro di riscattarsi con un atto di coraggio e cioè di manifestarsi: un uomo non è un uomo se non ha il coraggio delle proprie idee e azioni. Sapere di convivere con la vigliaccheria non vi fa onore. Aspetto da Voi un segnale positivo.”